Cerca de 430 quilos de cocaína foram apreendidos no fundo falso de um caminhão na BR-381 na manhã desta quarta-feira (3), em Itatiaiuçu, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista apresentou nervosismo intenso durante uma abordagem de rotina, o que levantou a suspeita dos agentes. Durante a inspeção no veículo com apoio de cães farejadores os policiais encontraram a droga em um compartimento sob o assoalho da carroceria do caminhão.

A carga de 396 tabletes de cocaína foi avaliada em mais de R$ 77 milhões e estava sendo levada de São Paulo-SP para Belo Horizonte. O motorista afirmou que receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga.

O motorista foi preso e a ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil em Belo Horizonte.

