Cerca de 5,4 mil adolescentes de 17 anos serão vacinados contra a Covid-19 nesta quinta-feira (16) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A imunização será das 8h às 17h, nas 37 unidades básicas de saúde.

Apesar do anúncio, a prefeitura informou que, para ampliar a imunização para públicos mais novos, aguarda a chegada de novos lotes do imunizante da Pfizer, "visto que é o único autorizado pela Anvisa para pessoas menores de idade", explicou, em nota.

Para receber a vacina, os adolescentes precisam estar acompanhados da mãe, pai ou responsável; apresentar um documento de identidade com foto; além do Cartão SUS, cartão de vacina e um comprovante de endereço. Os endereços dos postos de imunização podem ser vistos aqui.

Segunda dose

O Executivo municipal também declarou que a segunda dose do composto químico continua sendo aplicada. Na programação, caminhoneiros completam o esquema vacinal até 24 de setembro, no Betim Shopping (av. Edmeia Matos Lazzarotti, 1655 - Angola).

"Os profissionais que estiverem com viagem marcada para a data aprazada no cartão de vacina poderão adiantar o recebimento da dose para garantir o ciclo de imunização", explicou a prefeitura.

Já os trabalhadores da saúde, as gestantes, as puérperas e as lactantes continuam recebendo a segunda dose no anexo do Cerest (rua Tocantins, 301, Brasileia).

A população em geral e as pessoas com comorbidades recebem a segunda dose conforme da data aprazada no cartão de vacina, nas 37 unidades básicas de saúde. "Vale lembrar que, no ato da imunização, deve ser apresentado um documento com foto e o cartão de vacina com o registro da 1ª dose", completou o município, em nota.

Programação

Dose 1

Adolescentes de 17 anos

Quinta-feira, 16 de setembro

Local: 37 UBSs

Horário: das 8h às 17h

Dose 2

Caminhoneiros

Até 24 de setembro, conforme data aprazada no cartão de vacinas

Local: Betim Shopping - avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1.655, Ingá

Horário: das 8h às 17h

Gestantes, puérperas, lactantes e os trabalhadores da saúde

Na data aprazada no cartão de vacina

Anexo do Cerest - rua Tocantins, 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

População em geral e as pessoas com comorbidades

Na data aprazada no cartão de vacina

Local: 37 UBSs

Horário: das 8h às 17h

