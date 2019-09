O ataque de um enxame de abelhas durante o horário de recreio de uma escola estadual em Nova Matrona, distrito de Salinas, no Norte de Minas, terminou com cerca de 80 crianças feridas, sendo três delas, em estado grave, na tarde dessa segunda-feira (2). As vítimas têm idades de 6 a 11 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 15h30. Na escola, um enxame localizado em um pilar metálico na quadra de esportes acabou ficando agitado com a movimentação das crianças durante o recreio. As três vítimas mais graves tiveram sintomas como vômitos e mal estar generalizado e foram levadas para o Hospital de Taiobeiras, na mesma região. As outras crianças foram atendidas pela equipe do Samu e foram liberadas.

Os bombeiros tentaram capturas as abelhas alvoraçadas mas, como não conseguiram, tiveram que exterminá-las usando equipamentos de proteção individual de captura de insetos e escada de acesso.

O local foi isolado e a escola passará por uma vistoria do Corpo de Bombeiros, ainda sem data marcada.

