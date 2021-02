Cerca de uma tonelada de maconha – no total de 1.032 barras do entorpecente – foi apreendida em operação da 9ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais (9ª RPM), com sede em Uberlândia, no Triângulo. A ação resultou ainda na prisão de dois suspeitos dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e falsificação de documento público.

Com os acusados a PM confiscou dois veículos, três celulares, uma balança comercial, R$ 1.383 em dinheiro, material para embalagem e documentos diversos.

A ação contou a com a atuação conjunta da Agência Local de Inteligência, sediada no 5° Batalhão de Polícia Militar.

