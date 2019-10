O estudante de educação física que está sendo investigado por supostamente abusar de crianças dentro do Colégio Magnum Cidade Nova, na região Nordeste da capital, recebeu o apoio e solidariedade dos estudantes, mães e funcionários da instituição, nesta sexta-feira (11), em um ato realizado em frente à escola.

Quando chegou ao local para participar da manifestação, o ex-monitor foi cercado por diversas crianças, ovacionado pelas mães dos alunos e aplaudido por dezenas de pessoas. “Quero que tudo isso acabe logo para que eu possa voltar a ter minha vida normal”, falou o rapaz, de 22 anos. “Sei que vou ter que matar um leão por dia, mas estou confiante de que a situação será esclarecida”, completou.

Na porta da escola, o investigado recebeu flores e abraços. “É um sentimento de felicidade receber todo esse apoio. Para mim, isso é muito importante”, falou. Ao lado de estudantes e funcionários da escola, o suspeito reafirmou que é inocente, que está com a consciência tranquila e que pretente esclarecer a situação o mais rápido possível para "seguir com a vida normal". "Quero jogar futebol com meus amigos e sair para me divertir igual sempre fiz".

Uma antiga professora do rapaz esteve no local e passou mal. “Sei que ele não fez nada de errado”, declarou a mulher.

Apoio

Nesta sexta, cartazes em apoio ao monitor e aos outros professores da escola foram afixados no portão da instituição. Mensagens como: “confiamos em você! Vamos lutar com você até o fim” e “lutamos pela verdade” são algumas que estamparam os cartazes.

A advogada Renata Porto, de 39 anos, é mãe de um menino de 9 anos, que estuda na instituição há três anos, e disse estar abalado com as denúncias dos supostos abusos. “Tenho certeza da inocência dele. Ele já trabalhou na minha casa e toda minha família está indignada”, relatou.

A administradora Francielle Teixeira Magela, de 38 anos, também participou da manifestação, segundo ela, “para não permitir injustiças”. A mãe contou que o monitor, que hoje está sendo investigado, teve contato com o filho dela por três anos e o menino nunca relatou queixas. “Pelo contrário, meu filho gosta muito dele. Tenho certeza absoluta que nenhum crime aconteceu aqui”, disse.

A filha da relações públicas Ana Andrade, uma menina de 8 anos, ajudou a pintar os cartazes e declarou toda a admiração que tem pelo antigo estagiário do colégio. “Sempre foi carinhoso e educado. Nunca vi ele encostando em nenhum aluno e nunca levou ninguém ao banheiro”, contou a garota.

O advogado Fabiano Lopes, que representa o monitor, comentou que nunca tinha ouvido falar em um protesto como o que aconteceu na porta do Colégio Magnum. "Um suspeito de estupro de vulnerável ser ovacionado pelos próprios pais? Isso é um indício de que ele não cometeu crime", falou.

Justiça

Desde que os casos dos supostos estupros contra crianças vieram à tona, o suspeito alega inocência. "Eu tenho certeza que ele vai se livrar das acusações. Só ontem (quinta-feira), ouvi depoimentos de 43 mães, professores e amigos, todos apoiando-o (o suspeito). Os pais falam que deixavam e continuam deixando os filhos com ele", declarou o advogado.

Na quinta-feira, a Polícia Civil apreendeu um aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do monitor. Até o momento, dezenas de pessoas prestaram depoimentos, mas o suspeito só deve ser ouvido pelas delegadas responsáveis pelo inquérito no final da investigação. A polícia informou que o processo corre sob sigilo e que, por isso, não vai passar detalhes do caso.

O Colégio Magnum foi procurado pela reportagem nesta sexta-feira para comentar sobre o protesto, mas até o momento não se pronunciou. Em comunicados anteriores, a escola declarou que está colaborando com as investigações. “Continuaremos com a nossa conduta responsável, sem expor nomes, dando assistência jurídica e psicológica para todos colaboradores e familiares envolvidos. Neste momento, o inquérito tramita sob sigilo, e a escola respeita essa orientação”, diz o comunicado.



Denúncia

As investigações começaram na última sexta-feira (4) após a denúncia da primeira mãe. Ela procurou a polícia e contou “que seu filho, de 3 anos, ficava tentando beijar sua boca, atitude não comum entre mãe e filho”. Ela disse também que, ao questionar o comportamento, ele respondeu que teria aprendido isso com o suspeito. Ainda de acordo com a mãe, o aluno "foi forçado a tocar no pênis do autor e que o autor tocou no pênis da vítima”. De acordo com a Polícia Militar, a mãe voltou a questionar a criança, que, por sua vez, fez gestos indicando que teria feito sexo oral com o rapaz.

O segundo caso teria sido semelhante, com a criança relatando situações parecidas com as denunciadas anteriormente e veio à tona durante reunião realizada entre pais de alunos e escola. Na ocasião, o pai relatou que o filho também apresentou indícios de ter sido abusado pelo auxiliar de educação física.

Nessa quarta-feira (10), a Polícia Civil recebeu mais uma denúncia de supostos abusos sexuais que teriam ocorrido dentro do Colégio Magnum, em Belo Horizonte. Desta vez, além do estagiário de educação física, um professor também foi citado no caso.

Pelo menos cinco famílias registraram boletins de ocorrência. E, até essa quinta (10), 33 pessoas tinham sido ouvidas pela Polícia Civil.

