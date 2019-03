Alunos e professores de universidades de todo o país encontram no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) grande suporte para pesquisas e estudos científicos. Com o intuito de facilitar o caminho das pedras para estudantes e docentes, o portal está com inscrições abertas para treinamento gratuito.

O objetivo é aprimorar o uso das ferramentas oferecidas e ampliar o número de usuários capacitados, além de atender à demanda de pesquisadores que buscam atualização no aprendizado.

O portal funciona como uma biblioteca virtual livre e gratuita, com mais de 45 mil títulos que são acessados por alunos de mais de 400 instituições de ensino superior. A capacitação é ofertada em turnos diferentes e oferecida por área do conhecimento. Além de aprender os tipos de busca e outros serviços disponíveis, os participantes assistem aos treinamentos ministrados por representantes das editoras e sociedades científicas com as quais a Capes assina os conteúdos.

As inscrições para as turmas de março, abril, maio, junho e julho estão abertas. Já o cronograma do segundo semestre será divulgado em maio.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site periodicos.capes.gov.br e fazer login em Meu Espaço, entrar na área Treinamentos para visualizar as turmas disponíveis e escolher a de interesse. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail treinamento.periodicos@capes.gov.br.

Há aulas em períodos matutino e vespertino, além da opção de sábados pela manhã. A capacitação oferece o certificado de participação autenticado, com descrição do conteúdo oferecido no dia.

Planos de aula

Também há treinamentos específicos destinados a docentes, estudantes e profissionais dedicados à educação básica. A capacitação ocorre às segundas e quartas, das 14h às 17h. Além do módulo sobre o Portal de Periódicos, foram selecionados cinco conteúdos que oferecem apoio substancial para pesquisas e construção de planos de aula. As bases escolhidas são Britannica Escola, Ciência Hoje, National Geographic, Sciberbrain e Senac Biblioteca Digital.