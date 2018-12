As férias podem ser sinônimo de descanso e diversão para a maioria das pessoas, mas há quem aproveite o período para aprender algo novo. Devido ao trabalho ou à falta de tempo ao longo do ano letivo, muitos utilizam o recesso para estudar e fazer cursos. Em Belo Horizonte, instituições de ensino já recebem inscrições de interessados em aulas de idiomas, programação e história da ciência.

Para aqueles que procuram capacitações em tecnologia, a oportunidade será dupla na UFMG. Lá, a Escola de Verão em Computação, voltada para estudantes de graduação, mestrado e doutorado, está com inscrições abertas. Discussões sobre inteligência artificial e mineração de dados integram a programação.

Já na Escola de Férias, na PUC Minas, as atividades englobam palestras, oficinas e minicursos sobre tecnologia da informação e comunicação. O evento é gratuito e aberto a qualquer interessado, incluindo quem ainda não completou o ensino superior.

Coordenador e professor do Departamento de Engenharia de Software da instituição, Rommel Carneiro diz que a iniciativa permite aos participantes aprender, na prática, habilidades exigidas no mercado de trabalho. “Permitimos que os alunos estejam comprometidos com o ensino não apenas no ano letivo, mas também em outro momento, em que eles podem aprender temáticas que não foram vistas em sala de aula. A Escola de Férias é mais técnica, nós abrimos espaço para empresas da área se aproximarem dos estudantes”.

Atualização

O docente lembra que os cursos de férias podem, inclusive, servir para que profissionais formados se atualizem sobre as novas tendências. “Vivenciamos um contexto de transformações digitais e o mais importante é se capacitar continuamente. Quanto mais conhecimento, mais útil a pessoa se torna no mercado de trabalho. Isso enriquece o currículo e abre possibilidades de emprego”, frisa.

Na UFMG, professores dos ensinos fundamental e médio podem se capacitar na formação em história da ciência. As aulas, que acontecem no fim de janeiro, tratam desde cartografia e saúde até filosofia da tecnologia.

Descobertas

Os cursos livres também são espaço de experimentação para aqueles que querem conhecer melhor algum tema, como lembra a pró[/TEXTO]-reitora de Extensão da UFMG, Claudia Mayorga. “São bons para abrir os horizontes. Depois, o aluno decide se quer dar continuidade nos estudos daquele assunto e se aprofundar. É uma boa chance para aprender um idioma novo, por exemplo”, destaca.

Durante as férias, a Federal também oferecerá capacitações de idiomas básicos, intermediários e avançados voltados para pessoas acima de 14 anos.