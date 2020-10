Um homem de 36 anos, apontado como um dos chefes do tráfico de drogas em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso nesta quarta-feira (21) em uma praia do município de Serra, no Espírito Santo. O homem havia fugido do sistema prisional mineiro em maio.

De acordo com a Polícia Civil, além de ser condenado por tráfico de drogas, o homem é investigado por homicídios praticados na Grande BH. Ele seria um dos comandantes do crime organizado no bairro Palmital.

Uberlândia

Além dele, outros dois procurados pela polícia mineira foram presos no Espírito Santo esta semana. Os suspeitos teriam matado o dono de um supermercado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no domingo (18), e fugido para o estado vizinho.

Ao serem abordados pela Polícia Rodoviária Federal no município de Viana, os homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo, posse de artefatos e explosivos e uso de documento falso naquele estado.

Os homens são mantidos presos pela Polícia Federal no Espírito Santo e a Polícia Civil de Minas Gerais se prepara para colher depoimento dos suspeitos.