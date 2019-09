Logo no primeiro dia de Primavera, nesta segunda-feira (23), Belo Horizonte já sentiu um dia mais fresco e clima agradável, com temperatura máxima de 24,9°C e umidade relativa do ar em 63%. Bem diferente das altas temperaturas e tempo seco registrados na última semana, quando a máxima chegou aos 36°C e a umidade do ar atingiu a casa dos 12%.

Com o dia nublado e a qualidade do ar melhor, os moradores da capital podem, literalmente, respirar aliviados nesta semana. A tendência é que a temperatura não passe dos 27°C nos próximos dias e há, até mesmo, previsão de chuva a partir de quarta-feira (25).

Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa virada no tempo é comum no início da estação. "Tivemos um fluxo de umidade vindo do Oceano Atlântico Sul com característica de ar frio, proporcionando um aumento nas nuvens e, consequentemente, queda na temperatura", explica.

A mínima registrada nesta quarta foi de 14,8°C. A partir de quarta, BH deve receber pancadas de chuvas pela cidade e, de forma mais intensa, a partir de quinta (26).

