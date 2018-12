A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou no início da noite desta terça-feira (25) um alerta sobre o risco de inundações na região de Venda Nova.

De acordo com o órgão, há risco de transbordamento dos córregos Borges (na avenida 12 de Outubro), Lareira, Gameleira, e também das avenidas Camões, Madrid e Melo Franco.

A orientação é de que os motoristas evitem trafegar pelas ruas Doutor Álvaro Camargos, Expedicionário Américo Fernandes, Augusto Rocha, Bernardo Ferreira da Cruz, Maçon Ribeiro, Ministro Oliveira Salazar, Hudson Gouthier, Madrid, Camões e João Samarra, no cruzamento dom Doutor Álvaro Camargos. As avenidas Virgílio de Melo Franco e Várzea da Palma, no bairro Jardim Leblon, também devem ser evitadas.

Chuva

As chuvas são fortes também na Pampulha e nas Regiões Noroeste e Nordeste, na divisa com Sabará. Motoristas e pedestres devem ter atenção redobrada com enxurradas e pontos de alagamento.