A chuva chegou de forma intensa a Belo Horizonte nesta quinta-feira (23). De acordo com a Defesa Civil, no começo da tarde, as regiões Oeste, Leste e Nordeste foram as mais atingidas.

Há relatos de pontos de alagamento na Via Expressa, próximo ao Anel Rodoviário, na região Oeste de BH.

Alça do Anel Rodoviário com Via Expressa Alça do Anel Rodoviário com Via Expressa

Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia já havia alertado para a possibilidade de chuvas em BH e mais 597 cidades.

A previsão para a capital é de céu nublado, com pancadas de chuva (20 mm a 40 mm) e trovoadas isoladas durante todo o dia, com rajadas de vento em torno de 50 km/h até às 8h de sexta-feira (24).

A temperatura máxima pode chegar aos 27°C, com mínima de 18°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 100%.

A Defesa Civil alerta para os cuidados que devem ser tomados no período chuvoso, como:

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Atenção especial para áreas de encostas e morros

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

*Matéria em atualização

