Por conta da forte chuva que atinge Belo Horizonte nesta segunda-feira (7), a Defesa Civil chegou a bloquear a avenida Vilarinho, em Venda Nova.

Conforme o órgão municipal, por conta do volume de chuva, havia risco alto de transbordamento do Córrego Vilarinho no decorrer das próximas horas. Mas o volume baixou e o alerta foi retirado.

Para o período chuvoso, a população deve seguir as seguintes orientações:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Previsão do tempo

A semana em Belo Horizonte deve ter céu nublado, pancadas de chuvas e queda nas temperaturas ao menos até sexta-feira (11). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta segunda-feira (7), a expectativa para a capital mineira é de precipitações ao longo de todo o dia, com as temperaturas variando entre 18ºC e 26ºC. A umidade relativa do ar deve ser alta, de 75% a 100%.

