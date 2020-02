Chove forte no fim da tarde e início de noite deste sábado (15) em Belo Horizonte. A precipitação ocorre nas regiões Centro-Sul, Oeste, Noroeste e Barreiro e é acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h, segundo a Defesa Civil de BH.

De acordo com o órgão, chove entre 2,6 e 5 mm por cada período de 5 minutos na capital, o que é considerado nível alto. A previsão é que as pancadas de chuva atinjam até 20 mm até as 23 horas deste sábado.

Usuários do Twitter têm comentado sobre a chuva na plataforma. Veja:

esse clima de bh é louco na msm hora whe faz sol, faz chuva, faz frio e faz calor — lucas (@lucasdrfz) February 15, 2020

levooo! eu tô com uma preguiça monstra do carnaval em bh lotado com chuva confusão etc pqp

e nossa, imagino kkkkkkk tá rolando esses bloquinhos de pré carnaval a rodo, é do lado da minha casa praticamente. ainda bem que vim pra minha cidade natal hj — f; (@hsrystyles) February 15, 2020

Que chuva é essa bh?????? — Pilar ☭ (@Pilar_antunes) February 15, 2020