As fortes chuvas que não dão trégua desde a última sexta-feira (7) deixam um rastro de destruição em Santa Luzia, na Grande BH. A maioria das ocorrências tem relação direta com o transbordamento do Rio das Velhas, que corta a cidade. A previsão é de mais precipitações pelo menos até terça-feira (11).

Famílias tiveram que deixar as casas e estão nas residências de parentes, amigos e abrigo improvisado pela prefeitura, na Escola Municipal José Augusto Resende (Av. Hum, 80 - Duquesa II). Ainda não há informações oficiais sobre o número de desabrigados e desalojados.

Várias vias foram bloqueadas, impedindo, por exemplo, o acesso à região conhecida como Parte Alta do município. As duas principais pontes – chamadas de Velha e Nova –, na Rua do Comércio e avenida Beira Rio, estão fechadas até mesmo para pedestres. Não há previsão de liberação.

Dentre os bairros mais atingidos estão Pantanal, Barreiro, Córrego das Calçadas e Boa Esperança. Nesse último, a avenida Raul Teixeira da Costa ""virou um rio" (veja fotos no final da matéria). Morando com a mulher e filhos há 20 anos na região, o aposentado José Rocha, de 67 anos, conta que esse é um dos principais estragos já vistos.

Vila Íris é inundada pelo rio das Velhas. casas estão submersas e famílias desabrigadas.



Crédito: Facebook/Santa Luzia Já/Reprodução pic.twitter.com/LroFd5QVYU — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 9, 2022

A casa dele fica próxima a um barranco já comprometido. Os fundos, onde há criação de galinhas e patos, está com rachaduras no solo, já bastante enxarcado. A última noite foi de terror. "Não dormimos nada", resume o aposentado.

Próximo da residência dele, está a Ponte Velha, fechada desde a madrugada. O nível do Rio das Velha subiu tanto que água – barrenta e abarrotada de lixo – já bate na estrutura. "A sensação é que vai cair a qualquer momento. Essa ponte é muito antiga, as pessoas estão com medo", relata a comerciante Renata Abreu, de 36 anos.

Por nota, a Prefeitura de Santa Luzia informou que a Defesa Civil segue monitorando as áreas de risco e o nível do Rio das Velhas. O órgão recomenda que a população siga as normas de segurança e evite transitar em pontos de alagamento. Os atingidos devem fazer contato pelos telefones 199 (Defesa Civil), 991876329 (plantão do órgão) e 193 (Bombeiros).

Veja locais interditados em Santa Luzia:

Avenida Beira Rio sentido Sabará, logo após a Ponte Nova

Avenida Beira Rio no sentido Santa Luzia, próximo à Rua Duque de Caxias (acesso ao bairro Córrego das Calçadas)

Avenida Raul Teixeira da Costa nos fundos do bairro Boa Esperança (altura do acesso ao bairro Pantanal

Avenida Raul Teixeira da Costa no cruzamento com Rua Redelvim de Andrade (bairro Boa Esperança)

Avenida Pres. Venceslau Brás (atrás do posto Beira Rio)

Morro do Vésper (no bairro Moreira)

Ponte Velha e a Ponte Nova (rua do Comércio e Avenida Beira Rio)

