A forte chuva que cai em Belo Horizonte na noite desta terça-feira (25) já causa transtornos na BR-381. Motoristas que saem de Belo Horizonte em direção ao Espírito Santo devem ficar atentos, já que há alagamentos e interdição no km 454, no trecho próximo ao posto Beija Flor.

Segundo informações da PRF, só veículos de grande porte conseguem trafegar pelo local.

— PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) 25 de dezembro de 2018

A Defesa Civil de Belo Horizonte também divulgou no início da noite desta terça-feira (25) um alerta sobre o risco de inundações na região de Venda Nova. De acordo com o órgão, há risco de transbordamento dos córregos Borges (na avenida 12 de Outubro), Lareira, Gameleira, e também das avenidas Camões, Madrid e Melo Franco. A orientação é de que os motoristas evitem trafegar pelas ruas Doutor Álvaro Camargos, Expedicionário Américo Fernandes, Augusto Rocha, Bernardo Ferreira da Cruz, Maçon Ribeiro, Ministro Oliveira Salazar, Hudson Gouthier, Madrid, Camões e João Samarra, no cruzamento dom Doutor Álvaro Camargos. As avenidas Virgílio de Melo Franco e Várzea da Palma, no bairro Jardim Leblon, também devem ser evitadas.

Chuva forte

As chuvas são fortes ainda na Pampulha e nas Regiões Noroeste e Nordeste, na divisa com Sabará. Motoristas e pedestres devem ter atenção redobrada com enxurradas e pontos de alagamento.