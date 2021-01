A chuva forte que atingiu Belo Horizonte neste sábado (9) causou alagamentos em vários pontos da cidade. Um deles foi o estúdio de John Ulhôa, guitarrista da banda Pato Fu.

Em um vídeo postado em suas redes sociais, o músico mostra o lugar, que fica na região da Pampulha, uma das mais atingidas pelo temporal, tomado pela água.

"Acho que exagerei no reverb na última mix. Quando tirei os fones tava assim, nem me dei conta. #dry/wet EDIT: Pessoal me ligando preocupado. Vcs são muito massa. Mas oh, isso acontece aqui às vezes. Tá de boas, é só faxina, não estragou nada, jaja tá cheirosinho de novo. Tanx!!!"

No local, ele está produzindo um álbum solo da mulher, Fernanda Takai, vocalista da banda.

Apenas nos primeiros nove dias de janeiro, quase todas as regiões de Belo Horizonte já tiveram mais da metade da chuva esperada para o mês. Na região Centro-Sul, já choveu 103,1% da média climatológica para janeiro. Na Pampulha, esse índice chega a 73,4% ou seja 241,4 mm.