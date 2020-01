A rodovia MG-030, que liga Nova Lima, na Região Metropolitana a Belo Horizonte, está com trechos bloqueados na noite desta terça-feira (28), por causa da forte chuva que atingiu a região e provocou o deslizamento de terra. Os trechos interditados ficam em frente ao ponto verde e próximo à barreira.

De acordo com a Defesa Civil de Nova Lima, já choveu aproximadamente 70 milímetros na cidade. Por causa do grande volume de chuva em poucas horas, a rua do Estádio Castor Cifuentes, no bairro Bonfim, em Nova Lima, ficou completamente alagada.

Assista:

A avenida José Bernardo de Barros também foi tomada pela enxurrada e em um dos pontos da via, a água chegou a jorrar de um bueiro.

Veja a força da água: