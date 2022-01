A chuva vai seguir sem dar trégua aos belo-horizontinos. Entre esta segunda (10) e a manhã de terça-feira (11), a previsão indica tempestades de até 70 milímetros. Conforme alerta divulgado pela Defesa Civil, a capital terá precipitações, por vezes fortes, ao longo de todo o dia.

Para hoje, a previsão meteorológica ainda indica céu encoberto com temperatura máxima chegando aos 23°C e umidade relativa do ar em torno de 85% à tarde. A mínima foi de 17°C.

Diante do cenário, o órgão recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação. Veja todas as recomendações da Defesa Civil:

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Atenção especial para áreas de encostas e morros

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

Acumulado de chuva

Sete das nove regionais de Belo Horizonte já registram mais de 100% do acumulado de chuva previsto para todo o mês de janeiro. Em três regiões, o índice ultrapassa os 400 milímetros. Veja o balanço:

Barreiro - 459,4 (139,6%)

Centro Sul - 479,8 (145,8%)

Leste - 404,4 (122,9%)

Nordeste - 337,8 (102,6%)

Noroeste - 384,2 (116,7%)

Norte - 299,2 (90,9%)

Oeste - 483,6 (146,9%)

Pampulha - 331,8 (100,8%)

Venda Nova - 314,8 (95,7%)

Média climatológica janeiro: 329,1 mm

Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

