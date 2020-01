Em meio ao alerta de tempestade severa em Belo Horizonte, previsto para esta sexta-feira (23), moradores estão apreensivos. O risco de problemas causados pelas precipitações motivou um verdadeiro esquema de guerra na capital. Várias ações preventivas estão sendo realizadas.

Porém, ao mesmo tempo, dúvidas e diversas informações viralizam, principalmente pelas redes sociais. Diante disso, confira o que é fato ou fake sobre a forte chuva aguardada na cidade.

VAI CHOVER FORTE NOS PRÓXIMOS DIAS

Fato. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta quinta-feira (23) está entre 50 e 70 milímetros (mm). Na sexta, a estimativa sobe, para 90 mm; e cai para 40 mm, no sábado.

40 MM NÃO REPRESENTA CHUVA FORTE

​Não é bem assim. "Se for no período de uma hora e num só lugar, causa inundação, destruição, etc", afirma Cleber Souza, meteorologista do Inmet em BH.

CHUVA FORTE OCORRERÁ EM UM SÓ LUGAR

Fake. Cleber Souza explica que a previsão de chuva é válida para o decorrer do dia. "Não é uma precisão, é uma previsão. O volume previsto é para ocorrência em um período de 24 horas, em regiões da cidade", afirmou. Por essa razão, não é correto afirmar que toda a chuva cairá, ao mesmo tempo, no mesmo lugar.

METRÔ VAI PARAR

Fake. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o metrô de Belo Horizonte funcionará normalmente. A empresa vai divulgar, ainda nesta quinta-feira (23), uma nota sobre as especulações que circulam em aplicativos de mensagens.

BH TEM PONTO FACULTATIVO NA SEXTA

Fake. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), não há programação para ponto facultativo no funcionalismo público nesta sexta-feira (24). A administração ainda relembrou que a decisão ocorre por meio de decretos publicados no Diário Oficial do Município (DOM) com, pelo menos, um dia de antecedência.

DEFESA CIVIL RECOMENDA NÃO SAIR DE CASA

Não é bem assim. De acordo com o coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual (Cedec), tenente-coronel Flávio Godinho Pereira, a recomendação é que as pessoas não se desloquem para áreas onde já se sabe que há risco de inundação. Em BH, pontos próximos a áreas críticas terão equipamentos especiais para a chuva. São eles:

Praça 1º de Maio próximo à estação São Gabriel

Avenida Cristiano Machado com Via 240, próximo à Estação São Gabriel

Avenida Vilarinho com Álvaro Camargos

Avenida Teresa Cristina com Via 210

Avenida Bernardo Vasconcelos

Avenida Francisco Sá

Avenida Prudente de Morais

Avenida Otacílio Negrão de Lima

Avenida Silva Lobo

Avenida Silviano Brandão com Pitangui

"Estamos levantando as informações sobre a possibilidade de chuvas na sexta-feira, mas não estamos orientando nem recomendando que as pessoas fiquem em casa na sexta-feira. Estamos recomendando e orientando para que as pessoas não desloquem para os locais onde já é sabido que podem inundar em função das chuvas", disse Godinho.

EM BETIM, PREVISÃO É DE CHUVA FORTE

Não é bem assim. Um áudio de Flávio Godinho, que circula no WhatsApp, aponta para o risco de tempestade em Betim, na Grande BH. O áudio tem sido repassado, diariamente, em grupos de mensagens, dando a entender que a chuva pode ocorrer todos os dias. De fato, o áudio foi verdadeiro para a ocasião em que foi gravado, na última segunda-feira (20). No entanto, como a gravação não tem data e horário, começou a ser compartilhada, induzindo o ouvinte ao erro.

"Eu estava no meio de um atendimento a pessoas que perderam tudo na chuva e recebi da equipe metereológica informações sobre uma chuva em Betim. Como forma de evitar o desastre, gravei o áudio e esqueci de colocar data e hora. Essa mensagem viralizou e como não tem data nem hora, as pessoas estão repassando", explicou o Tenente Coronel.

Alerta

A Defesa Civil de BH reforça mais um comunicado: "em momentos de alerta de chuva, compartilhe apenas informações oficiais", que podem ser acompanhadas no Instagram, Twitter, Facebook e Telegram pelo @defesacivilbh. Os moradores também podem receber, gratuitamente, mensagens por celular via SMS 40199.