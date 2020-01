A chuva de granizo na região central de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (9), provocou queda de árvores e colocou sinais em flash. A Defesa Civil já havia emitido um alerta para a ocorrência do fenômeno e emitiu outro, para inundações, ainda nesta noite, na região de Venda Nova.

Por causa das ocorrências, o trânsito no centro e vias de acesso está carregado e com vários pontos de lentidão. Segundo a BHTrans, técnicos do órgão já corrigiram os problemas dos semáforos. Eles estão nos pontos onde ainda há interdição para liberar o fluxo de veículos.

Pelo menos em três diferentes locais da cidade foram registradas quedas de árvore. Apesar disso, a Defesa Civil diz que não houve chamados. O Corpo de Bombeiros informou que houve o registro de uma pessoa ferida, no Parque Municipal.

Trânsito na avenida Alfredo Balena ficou totalmente interditado durante a tarde

Na avenida Afonso Pena, foram dois casos envolvendo árvores. Um, em frente ao Funeral House e, outro, na esquina com a rua Alagoas. O trânsito também precisou ser bloqueado e interditado, tendo sido liberado apenas em duas faixas por volta das 19h.

Quedas de árvores também ocorreram na avenida Silviano Brandão, no bairro Floresta, e na rua Dante, no bairro São Lucas, na zona Leste da metrópole.

Na Câmara de Vereadores da capital, dois gabinetes foram tomados pela água, que invadiu parte do prédio por meio de janelas e uma parte do teto. O vereador Gabriel Azevedo compartilhou fotos em sua rede social mostrando os assessores tendo trabalho para conter os impactos da chuva.

O gabinete alagou com a chuva... o teto cedeu. As janelas se arrebentaram. Uma torrente de granizo. Belo Horizonte e suas tempestades de janeiro. pic.twitter.com/yfDAoW5tbY — Gabriel Azevedo (@gabrielazevedo) January 9, 2020

Parque Municipal

No Parque Municipal, galhos de uma árvore não suportaram a força do temporal e caíram, atingindo uma mulher que transitava no espaço. Ela foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, mas já teve alta.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o parque foi fechado apenas para que a mulher fosse atendida e o espaço passasse por limpeza. Nesta sexta-feira (10), a área verde volta a ficar aberta.

Na internet, vários relatos de granizo. Uma pessoa que estava no centro compartilhou fotos de uma pedra de gelo quase do tamanho de uma maçã.

TELHAS VOANDO

GRANIZO DO TAMANHO DE MAÇÃ PASSANDO NA JANELA



o centro de bh nesse momento — allan (@AllanHaus) January 9, 2020

Em Venda Nova, as ocorrências de granizo foram pequenas. Contudo, o volume de chuva foi mais forte. Equipes da BHTrans foram monitorar o córrego Vilarinho e a avenida precisou ser interditada por volta das 19h20.

A via ficou fechada até às 20h10, quando técnicos da Defesa Civil consideraram não haver mais risco a motoristas. O trânsito segue carregado na região.

⚠️19h16 Equipe da BHTRANS em monitoração ao Córrego da Vilarinho. pic.twitter.com/nelNW2x1JF — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 9, 2020

Recomendações

A Defesa Civil recomenda cuidados para momentos de temporal de granizo. Confira:



- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvoers isoladas;

- Procure estacionar em um local seguro e coberto;

