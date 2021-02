As fortes chuvas que atingiram Minas Gerais no fim de semana deixaram 31 pessoas desabrigadas, segundo a Defesa Civil Estadual. Uma morte foi registrada pelo órgão durante o último período chuvoso, entre sexta (5) e domingo (7).

Segundo um balanço divulgado e atualizado nesta segunda-feira (8), 58 mineiros ficaram desalojados por conta das tempestades, ou seja, desocuparam seus imóveis por conta dos efeitos diretos causados pelas chuvas, mas não necessitam de abrigo público.

Durante o período, foram registradas intercorrências em ao menos sete municípios mineiros, como casas alagadas, interditadas, deslizamento de taludes, desabamentos, bloqueios de vias, elevação de rios, carros arrastados e queda de muros.

Um óbito foi registrado em Porteirinha, no Norte de Minas. A vítima era motorista de um dos dois carros que foram arrastados pela força da água na cidade. Ela foi encontrada a 200m do local do desaparecimento. Não há registros de pessoas feridas nas demais cidades mineiras.

A Defesa Civil também informou que tem realizado o monitoramento da situação do Estado para que, caso seja necessário, “as equipes estejam prontas para atuar in loco e, também, para o envio de materiais de ajuda humanitária, como colchões, kits de higiene e cestas básicas, por exemplo”.

No período chuvoso, época do ano em que as altas temperaturas intercalam com as chuvas intensas, os cuidados precisam ser redobrados para evitar situações de risco. Como medida de prevenção, o órgão conta com uma ferramenta chamada de serviço de alertas. Para se cadastrar, é preciso enviar o número do CEP da residência ou local desejado, por meio de SMS (mensagem de texto), para o número 40199.

Ocorrências em Belo Horizonte

Na capital mineira, a Defesa Civil registrou ocorrências de inundação na Vila Suzana, região da Pampulha, com dez famílias atingidas. Todas elas foram encaminhadas para casas de parentes. Uma idosa, com mobilidade reduzida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Dois desabamentos foram registrados. Um deles na avenida Amazonas, onde um muro foi completamente destruído após deslizamento de terra. A segunda ocorrência foi registrada no bairro Carlos Prates, na região Noroeste, onde uma residência foi destruída e outras três casas tiveram suas estruturas abaladas. Ambos sem vítimas.

Também foram registrados bloqueios de vias por inundações nas avenidas Vilarinho, Cristiano Machado – próximo à Estação São Gabriel – e Tereza Cristina. Houve monitoramento dos níveis dos rios da capital.

