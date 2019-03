A madrugada de sexta-feira (22) chuvosa em Belo Horizonte provocou transtorno para alguns moradores da capital. Duas árvores caíram e deixaram dezenas de pessoas sem energia elétrica.

As ocorrências, conforme o Corpo de Bombeiros, aconteceram no bairro Havaí, região Oeste, e bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul da cidade. Equipes da Cemig foram encaminhadas para o local e, pelo menos bairro Luxemburgo, o fornecimento da luz já foi normalizado.

No bairro Havaí, a árvore despencou na avenida Costa Marfim, uma das principais vias de acesso para o bairro Conjunto Estrela Dalva. Lá, pelo menos dois postes quebraram. Já no Luxemburgo, o caso ocorreu na rua Aníbal Gontijo, altura do número 100. O trânsito no local foi atrapalhado por causa do tronco e galhos na via.

A Cemig foi procurada pela reportagem, mas ainda não informou quantos bairros foram afetados em BH pela falta de luz em decorrência da chuva. O Corpo de Bombeiros ainda faz o levantamento das ocorrências provocadas pelas precipitações.

Já a Defesa Civil da capital disse que não registrou nenhuma ocorrência grave durante a madrugada.