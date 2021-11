Os últimos dias de novembro e início do mês de dezembro devem ser chuvosos em Belo Horizonte. Desta segunda (29) até a próxima sexta-feira (3), a previsão indica céu com muitas nuvens e precipitação ao menos em um período do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para esta segunda, há possibilidade de chuva isolada durante a tarde e à noite. Os termômetros devem marcar máxima de 31° C e a mínima chegou a 17° C, com umidade relativa do ar variando entre 35% e 100%.

Já na terça-feira (30) teremos pancadas de chuva, por vezes forte, e trovoadas isoladas durante todo o dia. A temperatura apresentará um leve declínio, com máxima chegando a 28º C e mínima de 18° C. A umidade deve variar entre 60% e 100%.

Não tão diferente do fim deste mês, dezembro deve ser recebido com precipitações e temperatura um pouco mais baixa, variando de 19° C a 26° C.

Veja a previsão para a semana:

Segunda-feira (29)

Máxima: 31° C

Mínima: 17° C

Terça-feira (30)

Máxima: 28° C

Mínima: 18º C

Quarta-feira (1º)

Máxima: 26° C

Mínima: 19° C

Quinta-feira (2)

Máxima: 28° C

Mínima: 17° C

Sexta-feira (3)

Máxima: 27° C

Mínima: 17° C

Acumulado de chuva

Oito das nove regionais da capital mineira ultrapassaram 100% do acumulado de chuva esperado para todo o mês de novembro. O índice passa dos 303 mm (127%) na região Oeste, que recebeu o maior volume de água até então.

Conforme a Defesa Civil informou na manhã desta segunda, as regiões do Barreiro, Leste e Venda Nova são outras três das mais atingidas pelas precipitações, com 120%, 118% e 112%, respectivamente. Apenas a regional Norte ainda não atingiu o índice esperado para o mês, chegando a 97%.

Confira abaixo o acumulado de chuva em todas as regiões (em mm):

Barreiro: 287,4 (120%)

Centro Sul: 248,4 (104%)

Leste: 283,6 (118%)

Nordeste: 254,6 (106%)

Noroeste: 246 (103%)

Norte: 232,4 (97%)

Oeste: 303,8 (127%)

Pampulha: 251 (105%)

Venda Nova: 269,4 (112%)

Média Climatológica para o mês de novembro: 239,8 mm.

