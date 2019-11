A combinação da chuva com a saída para o feriado prolongado da Proclamação da República já complica o trânsito em vários pontos de Belo Horizonte no início da noite desta quinta-feira (14).

17h19 Trânsito intenso, com trechos lentos na Av. Afonso Pena principalmente sentido Rodoviária. pic.twitter.com/94FHpG7Qxm — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 14, 2019

17h26 Trânsito intenso, com trechos lentos na Av. Amazonas sentido bairro principalmente entre Pça Raul Soares / R. Araguari, Av. do Contorno/ Expominas e Pisa / Pça da Cemig. E com trechos intensos sentido centro entre Viaduto da Av. Silva Lobo / Pça Raul Soares. pic.twitter.com/0ETkmZnmfg — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 14, 2019

Segundo a BHTrans, os pontos com trechos mais lentos são na avenida Afonso Pena, principalmente no sentido Rodoviária e na avenida do Contorno próximo à rua Uberaba, no Barro Preto, na região Centro-Sul da capital.

O motorista que segue pela avenida dos Andradas na altura da Assis Chateubriand também enfrenta congestionamento, assim como quem passa pela avenida Tereza Cristina no sentido Centro.

A avenida Cristiano Machado, na região Nordeste de Belo Horizonte, também registra trânsito intenso nos dois sentidos.

17h46 Trânsito intenso com trechos lentos na Av. Cristiano Machado no sentido bairro principalmente entre R. Pitangui / Av. Sebastião de Brito e entre Estação Floramar / Av. Vilarinho, já no sentido centro alterna trechos lentos na MG 010 a partir da Cidade Administrativa. pic.twitter.com/k6BpdXmNT5 — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 14, 2019

No Anel Rodoviário de Belo Horizonte, a Via 040, concessionária que administra o trecho, informou que há lentidão no km 533, devido ao excesso de veículos, no sentido Distrito Federal, entre o viaduto sobre a Via Expressa e o bairro Califórnia, na região Noroeste.

Do outro lado da cidade, a situação não é deferente. na avenida Antônio Carlos, na altura do Viaduto São Francisco, na região da Pampulha, além do excesso de carros, um acidente no sentido bairro também contribui para um longo congestionamento.

Quem passa pela avenida Carlos Luz também enfrenta trânsito carregado a partir da rua Conceição do Mato Dentro até a avenida Américo Vespúcio.