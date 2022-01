Uma ponte que liga Pompéu, na região Central de Minas, à BR-040, está intransitável desde as primeiras horas desta quarta-feira (12). Com a grande quantidade de chuva que atingiu o Estado, o nível do Rio Paraopeba subiu e tomou a pista, que já apresenta alguns danos estruturais.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a situação pouco antes das 8h. De um lado, o município de Pompéu; do outro, o acesso à BR-040, importante para acesso a cidades próximas como Curvelo e Sete Lagoas. É possível ver a ponte que passa sobre o rio totalmente coberta, restando apenas o guarda-corpos à vista.

Segundo o relato do morador local, a força da água é muito forte, e a estrutura já começa a dar sinais de danos estruturais. Até o momento, não houve registro de maiores ocorrências da região pela Defesa Civil estadual.

Ponte sobre Rio Paraopeba em Pompéu, na região Central de Minas, está intransitável após elevação do nível da água por conta das chuvas em Minas.



De acordo com a Prefeitura de Pompéu, a ponte foi interditada e que a Defesa Civil monitora as áreas de risco, recomenda que a população siga as normas de segurança e que as pessoas evitem transitar em pontos de alagamentos durante o período chuvoso.

Quem precisa passar pela região pode usar caminhos alternativos, como a MG-164 e a MG-060. Entretanto, a recomendação é para atenção redobrada dos motoristas com as condições da pista e dos mananciais. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199.

