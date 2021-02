A cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrou 11 ocorrências devido às fortes chuvas desse domingo (7), incluindo quedas de árvore, de muro e alagamento de vias públicas. Ninguém se feriu.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a tempestade provocou a derrubada de árvores no bairro Brasileia e na zona rural da cidade. No Laranjeiras, parte da avenida Juiz Marco Túlio Isaac ficou coberta pela água. Equipes da Transbetim, empresa que gerencia o trânsito no município, precisaram criar desvios para a circulação dos veículos.

No beco Itaparica, localizado no bairro Jardim Teresópolis, a chuva forte e o transbordamento do Córrego Bandeirinha causaram a queda de um muro de arrimo e o alagamento de residências na região.

Segundo a prefeitura, os engenheiros da Defesa Civil estiveram no local e constataram não haver risco às moradias do entorno. Eles ainda observaram que as 10 famílias que viviam em área de risco no Itaparica já haviam sido retiradas há um ano das casas.

Segundo a prefeitura, os imóveis da área de risco estão em processo de demolição e as famílias seguem acolhidas pelo aluguel social.

A Defesa Civil também informou que ninguém ficou ferido em nenhuma das 11 ocorrências e que todas elas foram "prontamente atendidas".

Na manhã desta segunda-feira (8), os bloqueios de trânsito criados devido a alagamentos já foram normalizados.

Leia mais:

Após serem atingidos por enchente, moradores do entorno da Estação São Gabriel fecham a Via 240

Equipamentos corretos podem deixar trabalho rural mais ágil e com melhores resultados

PBH inicia cadastro para vacinação contra Covid de novo grupo, composto por idosos de 89 anos