Um dos cortejos mais divertidos do Carnaval de Belo Horizonte teve o desfile esvaziado pelas chuvas que caem na capital mineira, no início da tarde desta segunda-feira (24).

Foliões curtem o bloco sob chuva nesta segunda-feira (14) Foliões curtem o bloco sob chuva nesta segunda-feira (14)

O bloco do Mujica, que desfila na rua São Paulo, foi atrapalhado pelo mau tempo no momento do cortejo.

Apesar da animação inicial, o público acabou se dispersando para procurar abrigo da chuva na marquises de edifícios próximos ao local do desfile.

Em seu terceiro ano no Carnaval, o Bloco do Mujica foi criado por um grupo de amigos estudantes para homenagear o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica.

Um dos fundadores e presidente do bloco, Bernardo Bicalho comentou sobre a essência do cortejo. “O bloco foi criado para pregar a igualdade e a tolerância, assim como sempre fez Mujica. O Carnaval de Belo Horizonte é pura resistência, e nós colocamos o nosso bloco na rua para ajudar nesse ideal também”.

Convidados especiais

A novidade desse ano no cortejo foi a participação do Bloco do Sujo, que veio de São Domingos do Prata, na Região Central de Minas.

Bateria do bloco Pé Sujo, que participava do desfile do bloco do Mujica até o cortejo ser interrompido em função da chuva

Com uma bateria muito animada, o Sujo a animava o cortejo até a chuva obrigar a interrupção do desfile.

