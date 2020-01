Um homem de 45 anos morreu em Nova Lima, em decorrência do temporal que caiu em Belo Horizonte e região metropolitana na noite de terça-feira (28). Segundo a Defesa Civil e a Polícia Militar, que estiveram no local, José Benício Cunha Leão teve sua casa parcialmente destruída, no bairro Cristais.

No momento do desabamento, ele estava com a família na residência e acabou sendo atingido pelos escombros. O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo. De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, Leão é a 53ª vítima das chuvas.

Deslizamentos

O temporal ainda provocou deslizamentos de barrancos, interdição de estradas no município. A rodovia MG-30, que faz acesso ao Centro da cidade com Belo Horizonte, foi totalmente interditada no sentido Belo Horizonte na madrugada e início da manhã. No sentido contrário, o acesso também foi prejudicado.

A estrada AMG-160 que dá acesso a Macacos, distrito de Nova Lima, também teve seu acesso bloqueado, segundo a Defesa Civil. Um deslizamento interditou totalmente um trecho da via.

A previsão era que o acesso fosse liberado até às 11 horas, mas até o meio-dia ainda não tinha sido liberado. De acordo com a prefeitura de Nova Lima, o trecho interditado fica entre o Bar do Marcinho e a rotatória da Mina Mar Azul.