Uma chuva forte deixou nove pessoas ilhadas nesta quarta-feira (2), na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, região Central do Estado, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os militares, o grupo estava na Cachoeira da Farofana quando foi surpreendido por um temporal. O nível da água subiu rapidamente e eles não conseguiram atravessar uma trilha.

Ainda de acordo com os militares, um helicóptero foi acionado para o resgate e as pessoas já foram localizadas. Não ha relato de feridos.

Nessa terça-feira (1º), 11 pessoas também foram resgatas de uma cachoeira na Serra do Cipó, depois de ficarem ilhadas. Por volta das 16h, uma tromba d´água atingiu a cachoeira Véu das Noivas e a água subiu inesperadamente.

