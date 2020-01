A tempestade registrada na noite desta terça-feira (28) em Belo Horizonte provocou alagamentos em vários pontos. Por causa do risco de transbordamento de córregos, a Defesa Civil fechou algumas vias da cidade.

A rua Mato Grosso, esquina com Tamóios, na região Centro-Sul, foi bloqueada por causa do risco de transbordamento do córrego do Leitão. O mesmo ocorreu na avenida Francisco Sá, próxima ao córrego dos Pintos, na região Oeste.

A rua Joaquim Murtinho com a avenida Prudente de Morais, no bairro Cidade Jardim, Centro-Sul de BH, foi castigada pelo temporal e a enxurrada chegou quase na altura dos carros que estavam estacionados.

Assista:

De acordo com a Defesa Civil, a avenida Tereza Cristina, nas regiões do Barreiro e Oeste, também foi fechada. O córrego do Ferrugem havia subido rapidamente no trecho.