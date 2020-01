Uma forte chuva voltou a castigar Belo Horizonte na noite desta terça-feira (28). Um dos locais atingidos foi o BH Shopping, na região Centro-Sul da capital. Lá, parte do teto do quarto piso desabou.

Frequentadores do centro de compras registraram o momento. As imagens impressionam. Até o momento, não há informações de feridos. A administração do mall já procurada.

Outros locais atingidos são os bairros Buritis, na região Oeste, e São Bento, também na Centro-Sul. A enxurrada tomou conta de parte das vias.

Assista:

Segundo a Defesa Civil, a rua Mato Grosso, esquina com Tamóios, no Centro, foi bloqueada devido ao risco de transbordamento do córrego do Leitão. O mesmo ocorre na avenida Francisco Sá, na zona Oeste, com o córrego dos Pintos.