Um prédio de três andares desabou no fim da manhã desta segunda-feira (31), em Imbé de Minas, na região do Rio Doce e assustou os moradores da rua José Calazans. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ninguém estava no imóvel no momento da ocorrência.

Ainda segundo os militares, o prédio foi construído sobre um rio canalizado que atravessa a cidade e durante as fortes chuvas, a manilha não comportou o alto volume de água e o prédio veio abaixo.

A rede elétrica da rua também foi atingida com o desabamento.

Assita ao vídeo: