A chuva intensa voltou a provocar estragos em cidades mineiras nesta terça-feira (3). Uma das mais prejudicadas foi a histórica Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. Por lá, a chuva que teve início à tarde e seguiu pela noite e provocou alagamentos, enxurradas e danos em edificações. Ninguém ficou ferido, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A principal ocorrência foi a queda de um muro da parte interna do prédio do INSS, atingindo veículos que estavam estacionados. A área atingida foi isolada. Algumas residências foram inundadas parcialmente, provocando danos materiais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as inundações ocorreram às margens do Córrego do Rio Grande em virtude do aumento rápido do seu volume. Mas, cerca de uma hora depois, as águas voltaram ao nível normal.