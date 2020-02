A unidade recém-inaugurada do Coleguium Cidade Nova Internacional, no bairro Ipiranga, na região Nordeste de Belo Horizonte, precisou adiar o início das aulas nesta segunda-feira (17), após a chuva invadir o interior da escola. Nesta manhã, choveu forte nas nove regionais da capital.

Vídeos divulgados por pais de alunos mostram a água passando pelas escadas que dão acesso às salas, no prédio que fica na rua Engenheiro Bernardo Sayão. Conforme relato de uma aluna do Ensino Médio, que preferiu não se identificar e que estuda no 3º andar, esse pavimento continuava alagado por volta das 10h, com água ainda descendo pelos degraus.

Segundo ela, a instituição chegou a informar de que se trataria de "água do ar condicionado". Além do Médio, funcionam no terceiro andar o 8° e 9° anos. Estudantes de outras séries precisaram aguardar por cerca de duas horas até o início das atividades.

Por telefone, a secretária da unidade informou que a água atingiu a parte térrea da escola, local onde estão instaladas secretaria e cantina. Apesar disso, afirmou que não houve estragos nem atrasos às aulas, que acontecem normalmente nesta manhã.

Prédio do Coleguium no bairro Ipiranga foi inaugurado neste ano

A unidade Cidade Nova do Coleguium atende Educação Infantil, ensinos Fundamental I e II e Médio. A reportagem entrou em contato com a assessoria da instituição e aguarda retorno.

Leia mais:

BH terá dia chuvoso e com máxima em 29°C nesta segunda