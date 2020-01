A forte chuva que atinge Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (24) já causa alagamentos em diversos pontos da capital. A situação mais complicada no momento é na avenida Cristiano Machado, altura do cruzamento da avenida Sebastião de Brito, no Bairro Primeiro de Maio, região Norte de BH, onde o córrego do onça aumentou de volume, saiu da calha e alagou a via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, naquele ponto, os dois sentidos da avenida foram interditados. Não há previsão para liberação. Agentes da Defesa Civil e BHTrans monitoram o local.

Por conta do bloqueio, o tráfego de veículos é complicado na região. A Via 240, próximo da Estação São Gabriel, registra congestionamento de cerca de 3 km.

Já na avenida Teresa Cristina está interditada entre a Via 210 e avenida Presidente Castelo Branco, sentido bairro. No sentido centro não há interdição de via.

De acordo com a Defesa Civil de BH, durante a madrugada, aconteceram alagamentos na Pampulha, na orla da avenida Otacílio Negrão de Lima. Segundo o órgão municipal, a Pampulha foi a área mais atingida nas últimas 18 horas, com 162 milímetros de chuva no período.

Na marginal do Anel Rodoviário, sentido rio de janeiro, na altura do bairro São Francisco, na região da Pampulha, houve uma queda de barreira. A pista foi interditada para tráfego de veículos.

Transbordamentos de córregos

Três cursos d'água transbordaram entre a noite de quinta-feira (23) e a madrugada desta sexta-feira (24). Conforme Defesa Civil, o córrego Córrego Ferrugem (Limite com Contagem) e os ribeirões Arrudas (av. Tereza Cristina) e Pampulha (Vila Aeroporto) transbordaram. Mas que, nesta manhã, todos já estavam nas calhas.