Este janeiro já teve 20 dias de chuvas do total de 29 dias do mês até esta quarta. Isso contribuiu para que o acumulado do mês representasse o período de mais volume de chuvas em toda a história de Belo Horizonte. E a previsão para os próximos dias é de mais chuvas, com possibilidade de outros temporais. Não há previsão de estiagem, pelo menos, até a próxima semana.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta na manhã desta quarta (29) reforçando a possibilidade de pancadas de chuvas fortes com volumes entre 50 a 70 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h. O alerta é válido até as 8h desta quinta-feira (30).

Segundo o meteorologista Cleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deve permanecer nublado e a possibilidade é de pancadas de chuvas e trovoados pelo menos até a semana que vem.

Além disso, uma frente fria está prevista para atuar em Minas neste fim de semana, fazendo com que as temperaturas caiam na capital. Também são previstas chuvas para todas as regiões do Estado. A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira (29) em BH foi 18°C e a máxima prevista é 27°C.

Leia mais:

Pânico e destruição: saiba como foi a tempestade histórica que castigou Belo Horizonte

Após devastação, comerciantes contam prejuízos no bairro de Lourdes

Em menos de 3 horas, região Centro-Sul teve mais da metade das chuvas esperadas para todo o mês