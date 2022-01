Ao menos 44 cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte e região Central de Minas enfrentam "inconsistências" no abastecimento de água, segundo levantamento da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG), divulgado nesta quarta-feira (12). Os problemas da falta de abastecimento foram em decorrência das chuva que atingem o Estado há dias.

Confira a lista dos municípios:

Alto Rio Doce, Antônio Dias, Arcos, Areado, Astolfo Dutra, Barão de Cocais, Barra Longa, Belo Vale, Brumadinho, Campos Altos, Conceição do Pará, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Dom Cavati, Dom Silvério, Dona, Eusébia, Guaraciaba, Jaboticatubas, Marilândia, Mata Verde, Mateus Leme, Medina, Moeda, Nova União, Ouro Branco, Pedra Corrida, Periquito, Piranga, Porteirinha, Presidente Olegário, Rio Espera, Rio Piracicaba, Santa Bárbara do Tugúrio, Santa Maria de Itabira, Santana do Campestre, Santana do Paraíso, Santo Antônio do Munhuaçu, São Pedro do Suaçuí, São Pedro dos Ferros, Timóteo, Ubá, Vargem Alegre e Verdelândia.

Sem prazo

De acordo com a Copasa, o reestabelecimento depende das condições meteoroloógicas em cada cidade. Na maioria delas, o problema diz respeito à inundação no sistema de captação devido à cheia nos rios, e segundo a empresa, é preciso esperar o nível de água abaixar.

Outros motivos comuns reportados pela companhia são falta de energia, captação assoreada e acúmulo de entulhos. Tendo em vista que alguns casos não podem ser resolvidos apenas pela ação da Copasa, diversas cidades não têm previsão de reestabelecimento de água.

Ainda segundo a Copasa, ocorrências de elevação do nível de rios, assoreamento e falta de luz são exemplos. Por outro lado, há situações em que equipes já estão trabalhando, por exemplo, na manutenção de adutoras afetadas pela força da água.

A previsão é que ao menos oito das 44 cidades tenham o serviço normalizado nesta semana.

Leia mais:

Número de cidades mineiras em situação de emergência pelas chuvas mais que dobra em um dia

Alta nos casos de Covid e influenza desfalca equipes em vários setores e exige improvisos