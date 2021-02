A forte chuva que atinge Belo Horizonte neste domingo provocou estragos e alagamentos. Segundo a Defesa Civil, na avenida Teresa Cristina, na região Oeste da capital, o Córrego Ferrugem transbordou no ponto onde encontra com o Ribeirão Arrudas.

Temporal provoca alagamento na Teresa Cristina, em Belo Horizonte. pic.twitter.com/XRrnXGvNOt — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) February 7, 2021

A água também subiu e invadiu a pista da avenida Cristiano Machado, próximo a Estação São Gabriel.

A forte chuva que cai em Belo Horizonte neste domingo (7) deixa a avenida Cristiano Machado inundada, próximo à Estação Primeiro de Maio. pic.twitter.com/MvJRROptBL — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) February 7, 2021

Já na avenida Getúlio Vargas, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul da capital, uma árvore caiu em cima de um carro em passava pela via. O Corpo de Bombeiros não informou se houve vítimas.

O temporal também provocou o desabamento de restaurante na avenida Amazonas, no bairro Gameleira, na região Oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, os solicitantes estavam preocupados com o forte cheiro de gás que surgiu após a queda. Os militares estiveram no local e fizeram buscas no terreno. Não foram encontradas vítimas e o cheiro de gás não pode mais ser percebido, segundo relatos.

Alerta

De acordo com a Defesa Civil, estão previstas, em Belo Horizonte, chuvas de intensidades de 40 a 60 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros até 8h de segunda-feira (8).

Acumulado de chuvas (mm), nas últimas 11 horas de 07/02 até às 18h:

Barreiro: 111.4

Centro Sul: 182.4

Contagem: 122.2

Leste: 142.0

Nordeste: 154.0

Noroeste: 171.4

Norte: 131.6

Oeste: 130.6

Pampulha: 148.2

Venda Nova: 174.0

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte - Média Climatológica FEVEREIRO 181,4 mm.⠀