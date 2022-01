A grande quantidade chuva que atinge Belo Horizonte há dias provocou bloqueio de vias e alagamento em diversos pontos da cidade neste sábado (8). Na avenida Tereza Cristina, altura do bairro Vila São Paulo, em Contagem, na Grande BH, o transbordamento do Ribeirão Arrudas, no encontro com o córrego Ferrugem, levou ao bloqueio dos dois sentidos da via.

Pouco antes das 14h, a Defesa Civil da capital já havia comunicado o alagamento no local. Imagens gravadas em um dos pontos de inundação mostram a força da água naquele ponto, impulsionada pela chuva. Também é possível ver a destruição causada na avenida, com incontáveis buracos cheios de lama.

Ainda segundo o órgão, não houve feridos ou danos materiais às famílias. Por volta das 15h, o local foi desbloqueado pelo órgão.

Leia Mais:

Chuva provoca alagamentos em BH neste sábado; confira pontos a se evitar na cidade

Vídeos mostram momento em que lama do dique da barragem Mina do Pau Branco invadem BR-040

Famílias de Brumadinho estão sendo retiradas de casa após nível do Rio Paraopeba subir