Ruas e praças em Raposos, na Grande BH, ficaram alagadas durante as chuvas que atingem a cidade neste sábado (8). Após o transbordamento do Rio das Velhas, ao menos quatro bairros foram atingidos: Várzea do Sítio, Matadouro, Vila Bela e Centro.

Até o momento, as autoridades não confirmaram vítimas em decorrência da chuva ou do transbordamento. No começo desta tarde, a Ponte Magalhães Pinto, que passa sobre o rio, foi interditada.

Desde essa sexta-feira (7), equipes da Defesa Civil monitoram a região. Famílias ribeirinhas foram orientadas a redobrar a atenção, e sete delas precisaram ser retiradas. A prefeitura determinou três pontos de apoio para a população: Escola do Recanto, Escola Francisco dos Santos Cabral e a Sede da Beneficiência.

