A chuva intensa ao longo da semana em boa parte de Minas provoca estragos nas rodovias, exigindo a atenção redobrada dos motoristas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), somente nesta sexta-feira (24), foram registradas quedas de barreiras no Anel Rodoviário da capital e na MG-040, em Ibirité, na Grande BH.

Confira os últimos registros feitos pela PMRv no Twitter:

Atualização do trânsito rodoviário:



Queda de barreira no Anel rodoviário de BH - km 463, VP no local. pic.twitter.com/3J7BqyEEfX — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) January 24, 2020

Atualização do trânsito rodoviário:



BR 356, Itabirito - Km 48 - Equipe PM RV no local - Chance de deslizamentos, contudo ainda não ocorreram, foi providenciado o contato com a prefeitura do município para auxiliar na prevenção. pic.twitter.com/FvQA3QdQxm — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) January 24, 2020

Atualização do trânsito rodoviário:



PARÁ DE MINAS - Possível rompimento da pista no km 24 da rodovia LMG 818 no sentido Florestal/Para de Minas, equipe PM RV no local. Meia pista interditada. pic.twitter.com/40HUqFx9Mp — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) January 24, 2020

Atualização do trânsito rodoviário:



Ibirité- MG 040 (Estrada Velha) interditada devido à queda de barreira, equipe PM RV no local. pic.twitter.com/1mNqx2BemG — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) January 24, 2020

Atualização do trânsito rodoviário:



PIUMHI - BR 146, km 295, ponte que liga a cidade de SÃO ROQUE de MINAS a VARGEM BONITA desabou, ponte conhecida como ponte "MARIA DA PRATA"; equipe PM RV no local, prefeitura municipal de SÃO ROQUE DE MINAS notificada. pic.twitter.com/3Mi4f8OGx1 — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) January 24, 2020

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há interdições ou inundações nas vias sob jurisdição da União que passam por Minas.