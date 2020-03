A chuva contínua e o tempo frio atípico para o verão começarão a dar espaço, na tarde desta quarta-feira (4), ao sol e ao calor em Belo Horizonte e região. Apesar disso, ainda há previsão de precipitação a qualquer hora durante o dia.

De acordo com Cleber Souza, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Belo Horizonte, os estudos meteorológicos mostram que até domingo (8) a cobertura de nuvens diminui gradualmente, permitindo o aumento na temperatura, que deve chegar aos 30°C na capital.

Dessa forma, a precipitação 'que não para' começa a cessar nesta quarta e dá lugar ao predomínio do sol. "Já a partir desta quinta-feira (5), as chuvas nas regiões Centro (BH e Grande BH), Sul e Oeste estarão associadas ao calor. No Norte e Triângulo, no entanto, a chuva contínua segue", explicou o especialista.

Quarta com tempo fresco

De acordo com a Defesa Civil de BH, a previsão para esta quarta-feira ainda é de tempo fresco, com máxima em 23°C e umidade relativa mínima do ar em 80% à tarde. Nesta madrugada, a temperatura chegou a 17°C. O céu continua encoberto e a chuva cai a qualquer hora, acompanhada por rajadas de vento ocasionais.

Na noite dessa terça-feira (3), choveu forte em diversas regiões de BH, com destaque para as regionais Leste, Pampulha e Centro-Sul, tiveram precipitação acima dos 50 milímetros nas últimas 24 horas. Veja abaixo:

Barreiro - 20,0

Centro Sul - 53,4

Leste - 55,4

Nordeste - 45,0

Noroeste - 44,8

Norte - 36,2

Oeste - 46,0

Pampulha - 54,2

Venda Nova - 47,4

Em Contagem, também segundo a Defesa Civil de BH, foram 35,8 milímetros nas últimas 24 horas.

Próximos dias

Quarta-feira

Mínima: 18°C

Máxima: 25°C

Quinta-feira

Mínima: 21°C

Máxima: 26°C

Sexta-feira

Mínima: 16°C

Máxima: 23°C

Sábado

Mínima: 16°C

Máxima: 24°C

Domingo

Mínima: 15°C

Máxima: 27°C

(Fonte: Inmet)