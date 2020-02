Belo Horizonte acordou com chuva nesta quarta-feira (5) e o trânsito travou em diversas regiões da cidade. Com previsão de precipitações de 50 a 70 milímetros (mm) até esta quinta-feira (6), segundo a Defesa Civil, a recomendação é que os motoristas fiquem atentos aos buracos provocados por temporais anteriores, às áreas de risco de alagamentos e aos 37 desvios existentes devido a deslizamentos recentes.

No Itapoã, semáforo corre risco de queda; motivo do incidente não foi divulgado

Por volta das 9h50, o tráfego foi fechado na avenida Teresa Cristina com avenida Dom João VI, na altura do bairro Vista Alegre, na região Oeste. Na Pampulha, uma rua do Dona Clara foi interditada por alagamento. Além disso, em toda a capital, diversos semáforos apresentam problemas, prejudicando ainda mais a circulação de veículos.

Em um dos casos, entre a avenida Dom Pedro I e rua Montese, no bairro Itapoã, um sinal de trânsito corria risco de queda, por volta das 9h25. Por essa razão, o tráfego fluía em apenas uma faixa. Uma equipe da BHTrans estava no local.

Pelo sistema de geolocalização gratuito Waze, você pode acompanhar a situação, em tempo real, do trânsito na capital. É só digitar um endereço e pesquisar. Veja:

Centro

No centro da capital, um semáforo inoperante devido a furto de cabeamento, entre a avenida do Contorno e rua Curitiba, ajuda a piorar a situação. Segundo a BHTrans, por volta das 8h, uma equipe da empresa já atuava por lá para reestabelecer o funcionamento do equipamento. Ainda não há informações de correção.

Por volta das 9h, a lentidão na avenida Antônio Carlos, no sentido centro, chegou ao Complexo da Lagoinha, partindo da rua dos Operários, no bairro Cachoeirinha, na região Nordeste.

No mesmo horário, a avenida dos Andradas registrava lentidão rumo à área hospitalar, entre a avenida Francisco Sales e a rua Carijós. No sentido centro, a dificuldade de tráfego ocorria entre a avenida Ezequiel Dias e o Shopping Boulevard.

Pampulha

Logo cedo, por volta das 6h30, de acordo com a BHTrans, já eram registrados pontos de lentidão na avenida Pedro, entre a avenida João Samaha, no bairro São João Batista, e a Barragem da Pampulha, próximo ao Aeroporto.

No bairro Dona Clara, houve interdição devido à chuva na rua Orozimbo Nonato, esquina com a avenida Sebastião de Brito. A via ficou fechada nos dois sentidos em função de alagamento. BHTrans também atuava no trecho.

Noroeste

Às 6h50, a avenida Antônio Carlos, no sentido Centro, já apresentava trânsito intenso, próximo ao Anel Rodoviário. No mesmo horário, a avenida Carlos Luz, outro corredor de acesso ao Centro saindo da Pampulha, veículos trafegando em baixa velocidade as vias Pedro II e Américo Vespúcio, no Caiçara, na região Noroeste da capital.

A avenida Amazonas também com lentidão no bairro Camargos, no sentido Centro/ bairro, na altura do Anel Rodoviário, na ida para Contagem, na Região Metropolitana.

Leste

Na avenida José Cândido, a lentidão começou por volta das 7h20, no sentido avenida Cristiano Machado, entre ruas Conselheiro Lafaiete e Marte, na altura do bairro Horto Florestal, na região Leste.

Nordeste

Em outro ponto da avenida Cristiano Machado, dessa vez entre a MG-10 e a rua das Gaivotas, incluindo a rotatória do bairro São Gabriel, mais lentidão.

Centro-Sul

Na região Centro-Sul, o tráfego começou a ficar ruim às 7h, nos dois sentidos especialmente na avenida Nossa Senhora do Carmo com Contorno, no Sion.

07h09 Av N Sra do Carmo com Av do Contorno com trânsito lento nos dois sentidos. pic.twitter.com/SQHo3tY9TJ — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) February 5, 2020

No Luxemburgo, a lentidão maior iniciou por volta das 8h, na avenida Raja Gabaglia, no sentido Centro, entre o número 1700 até a avenida do Contorno.

Barreiro

No Barreiro, a circulação na avenida Waldir Soeiro Emrich, conhecida como Via do Minério, começou a ficar comprometida por volta das 7h30, no sentido Centro, entre a Estação e Anel Rodoviário.

Oeste

Na Amazonas, sentido Centro de BH, o tráfego começou a ficar ruim por volta das 7h40, entre o Cefet, na Gameleira, e a avenida do Contorno, no Santo Agostinho, na Centro-Sul.

07h41 Av Amazonas com trânsito lento, sentido centro/bairro, na altura do Anel Rodoviário e sentido bairro/centro, entre Cefet II e Av do Contorno pic.twitter.com/uOgDASx5Mq — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) February 5, 2020

Na Via Expressa, na altura da rua Conde Pereira Carneiro, também na Gameleira, trânsito intenso. No Estoril, grande lentidão na avenida Barão Homem de Melo, no sentido Raja Gabaglia, entre a rotatória da avenida Professor Mário Werneck e a rua Engenheiro Godofredo dos Santos, por volta das 8h30.