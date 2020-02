Mais uma vez a previsão meteorológica da Defesa Civil de Belo Horizonte se confirmou e o começo da tarde foi de chuva intensa em boa parte da cidade. As precipitações são mais fortes nas regiões Centro-Sul e Oeste, justamente as que registraram os maiores volumes na terça-feira, com danos em várias ruas e avenidas devido ao transbordamento de rios e córregos.

Como o alerta de tempestades prossegue para o restante do dia devido ao forte calor, é fundamental seguir as orientações de segurança. Evitar a proximidade de árvores e locais de acúmulo de água no solo, assim como transitar por vias sinalizadas como sendo de risco. É importante ainda o cuidado com o manuseio de equipamentos elétricos devido à incidência de raios. Emergências e suspeitas de deslizamentos devem ser informadas à Defesa Civil por meio do fone 199.