Fortes chuvas de granizo atingiram o Alto Paranaíba, em Minas Gerais, no último sábado (25). Imagens produzidas em diferentes pontos da região registraram grandes extensões de estradas e plantações cobertas por gelo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a situação pode se repetir nos próximos dias, já que o Alto Paranaíba está incluído na faixa territorial sob alerta. Entre os riscos potenciais estão o corte do abastecimento elétrico, estragos em plantações e alagamentos, todos listados como situações de baixa probabilidade.

O meteorologista Ruibran dos Reis afirma que o fenômeno é comum nesta época do ano. “Como está muito quente, o calor, combinado com a alta da umidade nos últimos três dias, pode gerar esse tipo de tempestade”. Segundo o especialista, existe a possibilidade de novas chuvas de granizo nos próximos dias tanto para o Alto Paranaíba, quanto para as regiões Sul e Central de Minas.

Prejuízos avaliados

As autoridades locais ainda estão mensurando os prejuízos causados pelos temporais. De acordo com o Coordenador da Defesa Civil de Patos de Minas, o tenente Bombeiro Militar João Fernandes, a cidade mais atingida foi São Gotardo. Na tarde deste domingo (26) está sendo realizado um trabalho conjunto de diagnóstico de danos entre as cidades da região.



