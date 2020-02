Entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (5), a região da Pampulha já recebeu 40 milímetros (mm) da chuva que começou por volta das 4h e não parou mais, pelo menos até 10h30. Este volume foi registrado principalmente durante três horas, entre as 4h e 7h.

E a previsão, segundo o meteorologista Heriberto dos Anjos, do Geoclima Soluções Ambientais, é de uma tempestade que ainda pode ocorrer até esta quinta-feira (6). Até então, a precipitação em Belo Horizonte e região metropolitana é fina e contínua, e pode chegar aos 70 mm, segundo a Defesa Civil da capital.

Com isso, o acumulado pode superar os 100 mm até esta quinta, segundo o especialista. Apesar do tempo nublado, as temperaturas não tendem a cair muito, como nesta quarta, em que a mínima foi de 19°C. Já a máxima deve registrar queda significativa, sem passar dos 25°C. A tendência é que a partir da sexta-feira (7), as chuvas diminuam.

Precipitações também são esperadas na maior parte do Estado, principalmente nas regiões Central de Minas, Norte e Zona da Mata. Já Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce devem receber pouca ou nenhuma chuva nos próximos dias.

Leia mais:

Temporal alaga ruas e deixa pessoas ilhadas em Sarzedo

Chuva trava o trânsito em todas as regiões de BH

Deslizamento de terra faz Defesa Civil evacuar prédio em Poços de Caldas por risco de desmoronamento