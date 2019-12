Apesar de a chuva em Belo Horizonte estar na "boca do povo", em função das pancadas intensas das últimas semanas, o acumulado na capital mineira de novembro ficou abaixo do esperado e somente em uma região de BH choveu acima da previsão de 239,8 mm. Na Oeste, de acordo com a Defesa Civil, o volume de precipitações foi de 280,8 mm (117%).

Segundo o órgão, nas outras regionais o índice foi inferior ao previsto. Veja a relação encaminhada ao Hoje em Dia, com valores até 23h59 desse sábado (30):

Barreiro - 233,8 (97%)

Centro-Sul - 229,0 (95%)

Leste - 154,2 (64%)

Nordeste - 153,0 (64%)

Noroeste - 185,8 (77%)

Norte - 155,8 (65%)

Pampulha - 172,2 (72%)

Venda Nova - 210,0 (88%)

Dezembro já entra com pancadas de chuva

No primeiro dia do mês, conforme alerta emitido pela Defesa Civil, a previsão é que pancadas de chuva com raios e rajadas de vento, com velocidade em torno de 50 km/h, atinja a capital até a 8h desta segunda-feira (2). Neste domingo (1º), o céu estará nublado. A mínima registrada foi de 18°C e a máxima estimada é de 27ºC. A umidade rlativa gira em torno de 70% à tarde.