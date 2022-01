Pelo menos 34 cidades mineiras têm previsão de chuvas fortes entre esta quinta (27) e sexta-feira (28). As precipitações podem chegar até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há baixo risco de alagamento, raios, corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer tempestades severas, acompanhadas de granizo e vendaval nas regiões do Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Oeste e Campo das Vertentes. No restante do Estado o tempo segue instável, com tempestades isoladas e de curta duração, a partir da tarde desta quinta.

O tempo permanece favorável à ocorrência de pancadas de chuva também nas regiões Norte e Oeste.

As temperaturas devem variar entre 15°C e 34°C em todo o Estado.

Segundo o Inmet, as condições climáticas em Minas são influenciadas por uma frente fria que avança sobre o litoral Sudeste do Brasil.

Em Belo Horizonte, há possibilidade de pancadas de chuvas a qualquer momento até a manã desta sexta (28).

Confira as cidades com alerta de chuvas em Minas:

Uberaba

Araxá

Piumhi

Passos

São Sebastião do Paraíso

Poços de Caldas

Alfenas

Pouso Alegre

Santa Rita do Sapucaí

Itajubá

Patos de Minas

Patrocínio

Uberlândia

Ituiutaba

Frutal

Bom Despacho

Formiga

Campo Belo

Varginha

São Lourenço

Andrelândia

Lavras

Oliveira

Divinópolis

São João del Rei

Barbacena

Juiz de Fora

Montes Claros

Paracatu

Governador Valadares

Teófilo Otoni

Diamantina

Belo Horizonte

Juiz de Fora



Leia também:

Minas registra mais de 30 mil novos casos da Covid-19 pelo segundo dia consecutivo

BH está sob alerta de pancadas de chuva até a manhã desta sexta-feira; confira previsão