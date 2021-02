Após a forte chuva que atingiu cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes na noite dessa quinta-feira (18) e madrugada desta sexta-feira (19) causar morte, alagamentos, deslizamento de terra e desabamento de imóveis, o governo de Minas informou que está prestando assistência aos municípios afetados.

Equipes da Defesa Civil Estadual se deslocaram para a região para apoiar cidades como Abre Campo, Sericita, Pedra Bonita, Matipó, Santa Margarida, Carangola, Divino e Orizânia que registraram vários pontos de alagamentos. Além disso, alguns rios que cortam as cidades transbordaram.

Em Divino, uma mulher de 44 anos morreu depois que parte da casa em que estava desabou, no bairro João Dornelas. Outras quatro pessoas, que também se encontravam na residência, conseguiram sair ilesas.

Chuva provoca alagamentos e morte em Divino

Em Orizânia, o rio Carangola subiu rapidamente de nível e diversas ruas, avenidas e imóveis ficaram debaixo d'água.

Além do trabalho em campo, a Cedec também tem prestado assistência aos municípios por meio remoto e realizado o monitoramento, 24h por dia, da situação do Estado para que, caso seja necessário, as equipes estejam prontas para atuar in loco e, também, para o envio de materiais de ajuda humanitária, como colchões e kits de higiene.

Luisburgo

Em Luisburgo, a estrutura de uma barragem não suportou o volume de água acumulada e transbordou. Toda a população de Manhuaçu está em estado de atenção, por determinação da Defesa Civil. A orientação é que, para quem mora a dois metros do Rio Manhuaçu, deixe as suas casas.

Barragem da MIB em Brumadinho

Segundo a empresa MIB Mineração, "com a intensidade das chuvas ocorridas nas últimas horas, ocorreu um pequeno carreamento de sólidos, provocando um assoreamento nas proximidades da estrada de ligação Casa Branca a Córrego do Feijão."

A empresa explicou ainda que "não opera com sistema de barragem de rejeito e não tem nenhuma barragem de rejeito em operação ou desativada e ressalta que não houve nenhum dano e não existe nenhum tipo de risco no local”.

Sistema de Alertas

A Defesa Civil, em parceria com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), envia, diariamente, mensagens de SMS com alertas meteorológicos. Para cadastrar e receber os alertas basta enviar uma mensagem de texto (SMS), informando o CEP da residência ou local desejado, para o número 40199. Esse cadastro é muito importante, pois, ao receber o alerta, o cidadão pode tomar suas medidas de atenção e autoproteção e ajudar outras pessoas.