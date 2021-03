Um grupo de cinco ciclistas foi atingido por um carro na manhã desta quinta-feira (4) na BR-040, altura do Alphaville, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O acidente ocorreu no sentido BH, dois quilômetros depois do trevo de Ouro Preto.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, após a batida, o veículo caiu em uma ribanceira. Quatro pessoas estavam no automóvel e não tiveram lesões. Entre os ciclistas, quatro sofreram ferimentos leves, com escoriações.

Uma mulher, de aproximadamente 40 anos, que também estava com o grupo, estaria em estado mais grave e foi socorrida por uma ambulância da Via 040, concessionária responsável pela gestão da rodovia. Ela foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital.

Não há retenção de veículos no local e não houve vazamento de combustível na pista.

